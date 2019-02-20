Директор псковской филармонии: Мы гордимся программой 45-го фестиваля русской музыки

11:36, 21 февраля 2019, ПАИ

«Мы гордимся программой 45-го фестиваля русской музыки имени Мусоргского и Римского-Корсакова», - заявила директор Псковской областной филармонии Елизавета Барышникова. Об этом с пресс-конференции сегодня, 21 февраля, сообщает корреспондент Псковского агентства информации. Напомним, фестиваль пройдет в Пскове с 21 по 27 марта.

Елизавета Барышникова отметила, что этот сезон в филармонии 75-й, также празднуются юбилеи композиторов. Она добавила, что программа фестиваля получилась уникальной, грандиозной, это промежуточный итог более чем годовой работы, результат партнерских связей с серьезными учреждениями культуры. Фестиваль проходит при поддержке администрации Псковской области и Комитета по культуре региона. Жители Пскова смогут посетить уникальные яркие концерты. Елизавета Барышникова заметила, что фестиваль должен стать важной событийной составляющей для туристов.

Она напомнила, что фестиваль откроет хор имени Пятницкого: «Для нас это приятно и почетно»

В этот же день в галерее «Цех» откроется выставка 12-летней художницы Лайлы Мевес. «Это отраженное в красках и цветах восприятие музыки», - пояснил художественный руководитель и главный дирижёр симфонического оркестра Псковской областной филармонии, арт-директор фестиваля русской музыки Николай Хондзинский.

23 марта состоится премьера балета «Лебединое озеро» с участием псковского симфонического оркестра и Имперского русского балета. 24 марта псковичам снова покажут «Лебединое озеро».

Кроме того, руководитель Имперского русского балета Гедиминас Таранда в рамках фестиваля проведет балетный мастер-класс.

26 марта пройдёт вечерний детский концерт при участии симфонического оркестра областной филармонии с песочной анимацией «Сказки Пушкина». «Для нас это новый формат, потому что обычно концерты для детей дневные», - сказала Елизавета Барышникова.

27 марта фестиваль закроет концерт оркестра Мариинского театра под руководством дирижера Николая Хондзинского.

Николай Хондзинский добавил, что масштаб фестиваля уникален для псковской филармонии. «Впервые на этой сцене будет звучать лучший симфонические оркестр страны. Это грандиозное событие. Мы уже планируем дальнейшее сотрудничество с симфоническим оркестром Мариинского театра», - заявил он.