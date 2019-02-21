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Общество

В 2 раза увеличилось количество предоставленных в электронном виде услуг в псковском Росреестре

В 2018 году количество обращений в Управление Росреестра по Псковской области сократилось, но в 2 раза увеличилось число услуг, предоставленных в электронном виде. Об этом сообщила руководитель управления Олеся Ребеко на пресс-конференции сегодня, 21 февраля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

За прошлый год, по словам Олеси Ребеко, удалось добиться улучшения качества предоставляемых услуг. Она отметила, что с помощью электронных услуг исчезают коррупционные факторы. «Мы гордимся теми показателями, которые имеем», - заявила руководитель Управления.

Директор филиала ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» Марина Бочарникова добавила, что в июне учреждение перешло на новый программный продукт и успешно на нем работает. Ведется работа по сокращению срока предоставления услуг. Также директор филиала отметила рост количества предоставления услуг в электронном виде. «Задача поставлена перед всеми - как можно дальше двигаться в этом направлении», - пояснила она и сказала, что скоро учреждение запустит новый проект, но «это пока сюрприз».

Марина Бочарникова рассказала, что на начало текущего года 12% услуг предоставлены в электронном виде. По её словам, это хороший скачок для Псковской области, несмотря на маленькую цифру. Были созданы аккаунты с социальных сетях, в том числе в Instagram, и, заявила директор филиала, проведена  «информационная атака» в области.

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