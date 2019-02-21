Шоу на пилоне состоится в ресторане «Инжир» в Пскове 23 февраля

13:36, 21 февраля 2019, ПАИ

Ресторан «Инжир» приглашает псковичей отметить День защитника Отечества. Специально к 23 февраля там приготовили «уникальную и очень горячую программу», сообщили Псковскому агентству информации организаторы.

«Только 23 февраля в ресторане «Инжир» самые красивые девушки устроят настоящее шоу на пилоне», - отметили в ресторане.

Специально для этого в ресторане «Инжир» будет установлен мобильный пилон, на котором и пройдет уникальное шоу.

Начало праздничной программы в ресторане «Инжир» в 21:00. Ресторан «Инжир» находится на 2 этаже ТРК «Акваполис». Бронирование столиков по телефону 20-19-00.