Шоу на пилоне состоится в ресторане «Инжир» в Пскове 23 февраля
Ресторан «Инжир» приглашает псковичей отметить День защитника Отечества. Специально к 23 февраля там приготовили «уникальную и очень горячую программу», сообщили Псковскому агентству информации организаторы.
«Только 23 февраля в ресторане «Инжир» самые красивые девушки устроят настоящее шоу на пилоне», - отметили в ресторане.
Специально для этого в ресторане «Инжир» будет установлен мобильный пилон, на котором и пройдет уникальное шоу.
Начало праздничной программы в ресторане «Инжир» в 21:00. Ресторан «Инжир» находится на 2 этаже ТРК «Акваполис». Бронирование столиков по телефону 20-19-00.