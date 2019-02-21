82-летнюю пенсионерку из Пыталово обманули мошенники-адвокаты

13:25, 21 февраля 2019, ПАИ

82-летнюю пенсионерку из Пыталово обманули мошенники-адвокаты, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Женщине позвонили неизвестные, которые представились адвокатами. Они напомнили женщине, что в свое время она приобрела медицинский прибор. Теперь, якобы, выяснилось, что представители организации, которая занималась реализацией этих приборов, обвиняются в мошенничестве, а пенсионерке как потерпевшей полагается солидная компенсация за причиненный ущерб.

Звонившие заявили, что готовы защищать интересы старушки, но их услуги необходимо оплатить. Поддавшись на уловки, жительница Пыталово перевела на указанный счет деньги. В общей сложности в руках мошенников оказалось более 90 тысяч рублей. Но на этом они не остановились и продолжали оказывать психологическое давление на потерпевшую. В итоге она обратилась за помощью в полицию.

В настоящее время сотрудники отделения МВД России по Пыталовскому району проводят проверку по данному факту.