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Общество

Три СМИ Медиахолдинга Псковской области вошли в топ-10 самых цитируемых в регионе изданий

Три СМИ из состава Медиахолдинга Псковской области вошли в топ-10 самых цитируемых в регионе изданий, сообщили Псковскому агентству информации в исследовательской компании «Медиалогия».

В рейтинг вошли: Псковское агентство информации (2 место), газета «Псковская правда» (4 место) и газета «Комсомольская правда - Псков» (10 место). Их совокупный индекс цитируемости составил 59,03.

Индекс цитируемости (ИЦ) – показатель, учитывающий количество ссылок на источник информации в других СМИ и влиятельность источника, опубликовавшего ссылку. Значение ИЦ СМИ за исследуемый период - это сумма значений ИЦ СМИ в отдельных сообщениях с ссылками на материалы этого СМИ. Во избежание самоцитирования из анализа исключены ссылки на издания, объединенные единым брендом и редакцией. Также не учитываются показатели посещаемости, тиража или аудитории.

Рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей порядка 49 200 наиболее влиятельных источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ. При подсчете рейтингов не учитывались новостные агрегаторы.

Под ссылками подразумеваются упоминания источника в контексте всех возможных словосочетаний: «в газете … опубликовано интервью», «по сообщению…», «как передали…», «по материалам…» и т. п., а  также гиперссылки в интернет-изданиях. При обработке результатов учитывается написание упоминаемого источника и вариативность синонимичного ряда.

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