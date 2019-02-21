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Общество

6 лет в тюрьме проведёт 70-летний пскович за убийство брата

6 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима проведет 70-летний пскович за убийство брата, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета России по Псковской области.

Установлено, что в ночь на 22 апреля 2017 года осужденный находился по месту жительства в Пскове вместе с 63-летним братом, который накануне приехал к нему на юбилей из Владимира вместе с семьей. В ходе общения хозяин схватил нож и ударил родственника несколько раз в шею и спину. В результате полученных ранений мужчина скончался на месте происшествия.

Собранные следственным отделом по городу Пскову следственного управления СК России по Псковской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора. Псковский городского суд признал псковича виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство).

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