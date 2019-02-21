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Общество

До -14 похолодает в Псковской области ночью 22 февраля

22 февраля на территории Псковской области ожидается переменная облачность, без осадков. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

По данным Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», температура воздуха ночью составит от -9 до -14 градусов, днем – от  -3 до -8. Прогнозируется ветер северного направления со скоростью 5-10 метров в секунду. 

Атмосферное давление - высокое, радиационная, химическая и бактериологическая обстановка - в норме.

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