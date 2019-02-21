До -14 похолодает в Псковской области ночью 22 февраля

14:26, 21 февраля 2019, ПАИ

22 февраля на территории Псковской области ожидается переменная облачность, без осадков. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

По данным Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», температура воздуха ночью составит от -9 до -14 градусов, днем – от -3 до -8. Прогнозируется ветер северного направления со скоростью 5-10 метров в секунду.

Атмосферное давление - высокое, радиационная, химическая и бактериологическая обстановка - в норме.