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Общество

Семинар для молодых семей пройдёт в Пскове 25 февраля

25 февраля в 17:30 в Псковском городском молодёжном центре состоится бесплатный семинар для молодых семей о государственных программах, субсидиях и выплатах, актуальных для данной аудитории. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в центре.

На семинаре выступят начальник отдела социальных выплат УПФР в Пскове и Псковском районе Ирина Дмитриева, ведущий психолог ГКУ ПО «Областной центр занятости населения» Елена Иванова, а также специалисты городской соцзащиты: консультант отдела по делам ветеранов, инвалидов и социальным выплатам Ольга Боваровская, начальник отдела по назначению, выплате пособий на детей и оказанию государственной социальной помощи Людмила Столярова, консультант Надежда Терентьева.

На семинаре будут освещены такие вопросы, как социальные выплаты для женщин, находящихся в декретном отпуске, программа обеспечения жильём молодых семей, меры социальной поддержки многодетных семей.

Семинар проводится для молодых семей, возраст супругов не должен превышать 35 лет. Количество мест для записи ограничено 

Записаться на семинар можно здесь и по телефону: 56-44-44 с 10:00 до 18:00. 

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