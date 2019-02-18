Более 1100 нарушений земельного законодательства выявлены в Псковской области в 2018 году

12:30, 21 февраля 2019, ПАИ

В 2018 году в Псковской области выявили более 1100 нарушений земельного законодательства, что меньше, чем годом ранее. Об этом сообщила руководитель Управления Росреестра по Псковской области Олеся Ребеко на пресс-конференции 21 февраля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

По итогам выявленных нарушений были выдано 50 предписаний и взысканы 500 тысяч рублей.

Среди самых распространенных нарушений Олеся Рябеко назвала самовольный захват земельного участка и невыполнение предписаний ведомства.