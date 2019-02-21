Творческая встреча с Николаем Хондзинским состоится в проектном офисе #Команды2018 22 февраля
22 февраля в 19:00 в проектном офисе #Команды2018 (Псков, улица Некрасова, 19) состоится творческая встреча с главным дирижером симфонического оркестра Псковской областной филармонии Николаем Хондзинским, сообщили Псковскому агентству информации организаторы мероприятия.
Псковская областная филармония совместно с проектным офисом #Команда2018 запускает серию культурных встреч, где артисты и зрители смогут «на равных обсудить прошлое, настоящее и будущее высокой культуры».
Также в рамках мероприятия пройдёт церемония награждения финалистов регионального этапа 18-х молодежных Дельфийских игр России.