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Общество

Рабочий день 22 февраля в России будет сокращенным

22 февраля в России является предпраздничным днём, поэтому рабочий день будет сокращённым. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Государственной инспекции труда в Псковской области.

«В этом году дополнительного выходного по случаю празднования дня защитника Отечества не будет. День защитника Отечества 23 февраля выпал на субботу, в связи с чем принято решение перенести нерабочий день на 10 мая. Следовательно, отдыхаем два дня - в субботу и воскресенье, 23 и 24 февраля. 25 февраля, понедельник, - рабочий день», - отметили в инспекции.

Кроме того, три выходных дня подряд будет в связи с празднованием Международного женского дня. Праздничный день 8 марта, приходящийся на пятницу, является нерабочим днем. Таким образом, в связи с празднованием Международного женского дня россияне будут отдыхать три дня подряд – 8, 9 и 10 марта. Согласно Трудовому кодексу РФ предпраздничный рабочий день - 7 марта будет короче на один час.

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