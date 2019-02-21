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Общество

День защитника Отечества отметят 22 февраля в «Михайловском»

22 февраля в канун Дня защитника Отечества в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» состоится праздничный концерт.

Как рассказала Псковскому агентству информации пресс-атташе музея Лидия Токарева, часовую программу подготовили сотрудники заповедника вместе с учащимися районной Детской школы искусств имени Гейченко, воспитанниками танцевальной студии «Де Марко» и участниками танцевального коллектива «Смайл».

Концерт состоится в музейном Научно-культурном центре (Пушкинские Горы, бульвар Гейченко, дом 1). Начало в 16:00. Вход свободный.

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