День защитника Отечества отметят 22 февраля в «Михайловском»
22 февраля в канун Дня защитника Отечества в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» состоится праздничный концерт.
Как рассказала Псковскому агентству информации пресс-атташе музея Лидия Токарева, часовую программу подготовили сотрудники заповедника вместе с учащимися районной Детской школы искусств имени Гейченко, воспитанниками танцевальной студии «Де Марко» и участниками танцевального коллектива «Смайл».
Концерт состоится в музейном Научно-культурном центре (Пушкинские Горы, бульвар Гейченко, дом 1). Начало в 16:00. Вход свободный.