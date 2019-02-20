Арт-директор Псковского театра драмы станет кассиром 24 февраля

15:37, 21 февраля 2019, ПАИ

Арт-директор Псковского театра драмы Андрей Пронин 24 февраля станет театральным кассиром, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области. С 11:30 до 15:00 он будет находиться в кассе театра, отвечать на вопросы зрителей и сможет помочь выбрать спектакль для просмотра по вкусу каждого. Подобные формы прямого общения со зрителем театр намерен сделать регулярными.

Также Псковский театр драмы им. А. С. Пушкина представил мартовскую афишу. Подробную информацию о репертуарных спектаклях можно узнать на сайте театре и в кассе.

Заказ и бронирование билетов - на сайте театра