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Спорт

Псковские десантники вышли в полуфинал Чемпионата ВДВ по хоккею

Команда дислоцированной в Пскове 76-ой Гвардейской десантно-штурмовой дивизии вышла в полуфинал второго чемпионата Воздушно-десантных войск по хоккею с шайбой, который проходит в Рязанском гвардейском высшем воздушно-десантном училище (РВДКУ) на базе ледового дворца «Десант» имени генерал-лейтенанта А. В. Чиркизова. Об этом сообщил заместитель командира дивизии Рафик Осипян в прямом эфире проекта ПАИ-live сегодня, 21 февраля.

«Мы очень следим за командой, поддерживаем их отсюда», - отметил Рафик Осипян. Он добавил, что финальные матчи состоятся завтра, 22 февраля, и выразил надежду, что команда псковских десантников подтвердит статус чемпиона, завоеванный в прошлом году.

«Вообще в дивизии много спорта, не только хоккей, - бокс, другие единоборства», - заметил Рафик Осипян.

Напомним, основными задачами чемпионата являются привлечение к активным командным видам спорта действующих военнослужащих ВДВ для подготовки и участия в Чемпионате Вооруженных Сил Российской Федерации. Соревнования проводятся по правилам игры в хоккей с шайбой, утверждённым Международной федерацией хоккея.

В чемпионате принимали участие 9 команд, представляющих практически все соединения Воздушно-десантных войск. Общее количество участников – свыше 150 спортсменов.

Команде, занявшей первое место, будет присвоено почетное звание «Чемпион ВДВ». В этом году финальная игра и награждение победителей и призеров состоятся 22 февраля в ледовом дворце РВДКУ «Десант».

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