Сборная России по борьбе стала первой в медальном зачёте молодёжного чемпионата мира

13:17, 19 октября 2026, ПАИ

Российские борцы одержали победу в общекомандном зачёте молодёжного чемпионата мира, который прошёл в Лас-Вегасе. Об этом сообщает ТАСС.

В активе российской сборной семь золотых, три серебряные и три бронзовые награды. Второе место заняла команда Ирана, третье – сборная США.

Распределение медалей россиян по видам борьбы: в греко-римской – одна золотая, одна серебряная и две бронзовые; в вольной – четыре золотые, две серебряные и одна бронзовая. Ещё две золотые медали в копилку команды принесли женщины.