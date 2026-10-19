Сборная России по борьбе стала первой в медальном зачёте молодёжного чемпионата мира
Российские борцы одержали победу в общекомандном зачёте молодёжного чемпионата мира, который прошёл в Лас-Вегасе. Об этом сообщает ТАСС.
В активе российской сборной семь золотых, три серебряные и три бронзовые награды. Второе место заняла команда Ирана, третье – сборная США.
Распределение медалей россиян по видам борьбы: в греко-римской – одна золотая, одна серебряная и две бронзовые; в вольной – четыре золотые, две серебряные и одна бронзовая. Ещё две золотые медали в копилку команды принесли женщины.
Литву лишили права проведения этапа Кубка мира по пятиборью из-за отказа допускать россиян
Сборная России по борьбе стала первой в медальном зачёте молодёжного чемпионата мира
Великолучанин Руслан Шамилов победил на международном турнире «Спецназ мира против террора»