Сотрудницы ГУ МЧС России по Псковской области завоевали серебро и бронзу на чемпионате по бегу

23:00, 19 октября 2026, ПАИ

Серебро и бронзу завоевали сотрудницы Главного управления МЧС России по Псковской области на 48-м открытом чемпионате региона по бегу на шоссе Порхов – Красуха, сообщили ПАИ в пресс-службе ведомства.

Соревнования прошли в выходные в Порховском районе и были посвящены памяти жертв фашизма. Личный состав главного управления участвует в них четвёртый год подряд. Турнир приурочен ко Дню памяти жителей сожжённых деревень Псковской области.

На старт вышло около 130 спортсменов. Представительница регионального ГУ МЧС России Анастасия Разгуляева стала серебряным призёром на дистанции пять километров в возрастной категории 1987–1996 годов рождения и в абсолютном зачёте. Арина Семёнова заняла второе место в своей возрастной группе (1997–2008 годов рождения) на дистанции 10 километров и стала бронзовым призёром в абсолютном зачёте. Также главное управление представили Екатерина Устратова и Арина Смирнова.