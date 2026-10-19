Сотрудницы ГУ МЧС России по Псковской области завоевали серебро и бронзу на чемпионате по бегу
Серебро и бронзу завоевали сотрудницы Главного управления МЧС России по Псковской области на 48-м открытом чемпионате региона по бегу на шоссе Порхов – Красуха, сообщили ПАИ в пресс-службе ведомства.
Соревнования прошли в выходные в Порховском районе и были посвящены памяти жертв фашизма. Личный состав главного управления участвует в них четвёртый год подряд. Турнир приурочен ко Дню памяти жителей сожжённых деревень Псковской области.
На старт вышло около 130 спортсменов. Представительница регионального ГУ МЧС России Анастасия Разгуляева стала серебряным призёром на дистанции пять километров в возрастной категории 1987–1996 годов рождения и в абсолютном зачёте. Арина Семёнова заняла второе место в своей возрастной группе (1997–2008 годов рождения) на дистанции 10 километров и стала бронзовым призёром в абсолютном зачёте. Также главное управление представили Екатерина Устратова и Арина Смирнова.
Юные спортсмены из Псковской области побывали на шоу Алексея Немова «Легенды спорта. Моя игра»
Сотрудницы ГУ МЧС России по Псковской области завоевали серебро и бронзу на чемпионате по бегу
В Новоржеве состоялся турнир по мини-футболу в память о бойце СВО Николае Погорелове
Литву лишили права проведения этапа Кубка мира по пятиборью из-за отказа допускать россиян
Сборная России по борьбе стала первой в медальном зачёте молодёжного чемпионата мира
Великолучанин Руслан Шамилов победил на международном турнире «Спецназ мира против террора»