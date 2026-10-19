Литву лишили права проведения этапа Кубка мира по пятиборью из-за отказа допускать россиян
Международный союз современного пятиборья (UIPM) лишил Литву права принимать этап Кубка мира в 2027 году. Причиной стало нежелание страны допускать к соревнованиям российских и белорусских спортсменов. Об этом сообщает портал Sportas 24.
По данным издания, соответствующее решение было принято на заседании исполнительного комитета UIPM. Этап должен был пройти в Каунасе с 13 по 17 апреля 2027 года.
Напомним, 9 июля UIPM принял решение отменить все ограничения в отношении российских спортсменов начиная с августа этого года.
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