Псковичи выиграли две медали всероссийских соревнований по боксу в Москве
Псковичи выиграли две медали всероссийских соревнований по боксу памяти заслуженного мастера спорта и заслуженного тренера СССР, заслуженного тренера России и Болгарии Бориса Никонорова среди юниоров и юниорок до 18 лет. Соревнования прошли в Москве, сообщил псковский тренер Вадим Голик в соцсети «ВКонтакте».
Кирилл Абдуллаев в весе до 60 килограммов завоевал серебро, уступив в финале Максиму Монастырскому из Красноярского края. При этом в трёх поединках он одержал победу.
Бронза в весе до 67 килограммов в активе Александра Белавина, уступившего в полуфинале Ардашеру Гаибову из Москвы. На его счету также три победы в рамках турнира.
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