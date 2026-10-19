Псковичи выиграли две медали всероссийских соревнований по боксу в Москве

14:55, 19 октября 2026, ПАИ

Псковичи выиграли две медали всероссийских соревнований по боксу памяти заслуженного мастера спорта и заслуженного тренера СССР, заслуженного тренера России и Болгарии Бориса Никонорова среди юниоров и юниорок до 18 лет. Соревнования прошли в Москве, сообщил псковский тренер Вадим Голик в соцсети «ВКонтакте».

Кирилл Абдуллаев в весе до 60 килограммов завоевал серебро, уступив в финале Максиму Монастырскому из Красноярского края. При этом в трёх поединках он одержал победу.

Бронза в весе до 67 килограммов в активе Александра Белавина, уступившего в полуфинале Ардашеру Гаибову из Москвы. На его счету также три победы в рамках турнира.