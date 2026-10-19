Великолучанин Руслан Шамилов победил на международном турнире «Спецназ мира против террора»
Великолукский боец смешанных единоборств (ММА) Руслан Шамилов одержал победу на XXII Международном турнире по комплексному единоборству на Кубок генерального секретаря ОДКБ «Спецназ мира против террора». Соревнования прошли в Московской области с 12 по 16 октября, сообщили ПАИ в клубе единоборств «Отечество».
Турнир собрал представителей силовых структур из России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и других стран.
После успеха на турнире ОДКБ Шамилов продолжит карьеру в промоушене ACA. Его следующим соперником станет киргизский боец Эдил Эсенгулов. Поединок в средней весовой категории возглавит турнир ACA 210, который пройдёт в ноябре в Бишкеке.
Эсенгулов, идущий на третьем месте в рейтинге ACA в среднем весе, одержал три досрочные победы подряд в лиге. Шамилов, занимающий восьмую строчку в рейтинге, подходит к этому бою с серией из шести побед кряду, последняя из которых была добыта техническим нокаутом над Дмитрием Арышевым на ACA 204 в июне. В лиге отмечают, что для обоих спортсменов поражение может серьёзно изменить их чемпионские планы.
Великолучанин Руслан Шамилов победил на международном турнире «Спецназ мира против террора»
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