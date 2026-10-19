Великолучанин Руслан Шамилов победил на международном турнире «Спецназ мира против террора»

11:49, 19 октября 2026, ПАИ

Великолукский боец смешанных единоборств (ММА) Руслан Шамилов одержал победу на XXII Международном турнире по комплексному единоборству на Кубок генерального секретаря ОДКБ «Спецназ мира против террора». Соревнования прошли в Московской области с 12 по 16 октября, сообщили ПАИ в клубе единоборств «Отечество».

Турнир собрал представителей силовых структур из России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и других стран.

После успеха на турнире ОДКБ Шамилов продолжит карьеру в промоушене ACA. Его следующим соперником станет киргизский боец Эдил Эсенгулов. Поединок в средней весовой категории возглавит турнир ACA 210, который пройдёт в ноябре в Бишкеке.

Эсенгулов, идущий на третьем месте в рейтинге ACA в среднем весе, одержал три досрочные победы подряд в лиге. Шамилов, занимающий восьмую строчку в рейтинге, подходит к этому бою с серией из шести побед кряду, последняя из которых была добыта техническим нокаутом над Дмитрием Арышевым на ACA 204 в июне. В лиге отмечают, что для обоих спортсменов поражение может серьёзно изменить их чемпионские планы.