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Общество

Познакомиться с бытом военнослужащих и попробовать солдатской каши смогут псковичи в День открытых дверей в 76-ой дивизии

22 февраля в День открытых дверей в 76-ой Гвардейской десантно-штурмовой дивизии псковичи смогут познакомиться с бытом военнослужащих и попробовать солдатской каши. Об этом заявил заместитель командира дислоцированной в Пскове 76-ой Гвардейской десантно-штурмовой дивизии Рафик Осипян в прямом эфире проекта ПАИ-live сегодня, 21 февраля, сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

По словам Рафика Осипяна, на КПП на улице Генерала Маргелова будет организован вход и это, как отметил замкомандира дивизии, «уникальная возможность», поскольку в дивизии не часто проводятся Дни открытых дверей.  

Заместитель командира дивизии также рассказал, что все желающие смогут познакомиться с техникой, посмотреть концерт, подготовленный творческими коллективами части. Кроме того, гости смогут пройти в расположение.  Рафик Осипян подчеркнул, что в рамках дня открытых дверей будут работать пункты приема на службу по контракту.

По словам Рафика Осипяна, с прошлого года в дивизию поставляется новая техника, в частности, МДВ «Ракушка», БМД-4. Средства постоянно обновляются в рамках оборонного заказа. При этом замкомандира дивизии считает, что даже если гости это уже видели, «все равно интересно посмотреть еще раз, посидеть за штурвалом».

«Особенно ждем тех, кто собирается служить, чтобы посмотрели, как все утроено. Также ждем ветеранов, чтобы они посмотрели, вспомнили свою молодость», - добавил Рафик Осипян.

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