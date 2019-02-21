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Рафик Осипян: Идет активная фаза подготовки памятных мероприятий к 19-й годовщине подвига 6-й роты

Идет активная фаза подготовки памятных мероприятий 19-й годовщины подвига 6-й роты 104-го полка 76-й гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознаменной, ордена Суворова дивизии, заявил заместитель командира дислоцированной в Пскове 76-й десантно-штурмовой дивизии Рафик Осипян в прямом эфире проекта ПАИ-live 21 февраля.

«Это знаковое событие не только для нашего региона, но и всей страны, – подчеркнул он. – Мы уже начали оповещение родственников, родителей, которых мы ждем». Рафик Осипян рассказал, что 1 марта в 9:00 состоится молебен в храме Александра Невского, в 12:00 – митинг у памятника 6-й роте, а потом – поминальный обед.

Заместитель командира 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии также сообщил, что 23 февраля у памятника в честь первых боев Красной Армии в Крестах состоятся митинг, шествие, также будет организован показ техники.

Напомним, 1 марта 2000 года во время контртеррористической операции в Аргунском ущелье Чечни десантники псковской 6-йроты сдержали натиск двух тысяч боевиков. Тогда из 90 солдат и офицеров в живых осталось только шесть. За проявленный героизм 22 военнослужащим было присвоено звание Героя России, 69 награждены Орденами Мужества, 63 из них — посмертно. Ежегодно в день гибели десантников в Псковской области проходят памятные мероприятия.

По просьбе родителей погибших десантников и командования 76-й ДШД при администрации Псковской области был создан региональный оргкомитет по подготовке к 20-летию подвига 6-й роты в 2020-м году. Его работу возглавил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

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