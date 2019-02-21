В гостях у войск дяди Васи: ПАИ-live с Рафиком Осипяном
21 февраля, накануне Дня защитника Отечества, гостем прямого эфира проекта ПАИ-live стал заместитель командира 76-ой гвардейской десантно-штурмовой дивизии Рафик Осипян. В интервью Псковскому агентству информации он рассказал о подготовке ко дню открытых дверей в расположении части, о том, сколько порций солдаткой каши заготовили десантники, о технических новинках, которые все желающие смогут увидеть на выставке военных бронемашин, о выступлении псковичей на чемпионате ВДВ по хоккею и о начавшемся отборе десантников для участи в параде на 9 мая.