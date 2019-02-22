Любовь Николаева: Мы благодарны президенту за то, что он обрати внимание на необходимость модернизации школ

17:52, 22 февраля 2019, ПАИ

«Это очень злободневная тема и очень важная для нас. Для того, чтобы мы смогли в полной мере реализовывать федеральные государственные образовательные стандарты, конечно, школы нуждаются в модернизации», - заявила директор Псковского педагогического комплекса и депутат Псковской городской Думы Любовь Николаева Псковскому агентству информации, комментируя поручение президента РФ Владимира Путина модернизировать все российские школы к 2021 году, прозвучавшее в ходе его послания Федеральному Собранию.

По словам Любви Николаевой, необходимо обновить в школах компьютерное и лабораторное оборудование. «Мы благодарны Владимиру Путину, что он обратил внимание Федерального Собрания на необходимость реализации этого направления. Мы надеемся, что все пожелания и послания президента будут реализовываться», - добавила она.

В соответствии с Конституцией, глава государства ежегодно обращается к парламенту с посланием о положении дел в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики. Мероприятие проходит в присутствии членов Совета Федерации, депутатов Госдумы, членов Правительства, руководителей Конституционного и Верховного судов, губернаторов, председателей законодательных Собраний субъектов РФ, глав традиционных конфессий, общественных деятелей. Как правило, число приглашенных на церемонию составляет около 1 тысячи человек, однако, с учётом вместимости Гостиного двора может быть побит рекорд. Кроме того, для освещения послания в этом году аккредитованы более 760 российских и зарубежных журналистов.

Послание президента РФ – программный политико-правовой документ, выражающий видение главой государства стратегических направлений развития России на ближайшую перспективу. Выступление президента включает как политические, экономические, идеологические положения, так и конкретные предложения по законотворческой работе обеих палат парламента. По итогам оглашения послания президент РФ подписывает ряд конкретных поручений.