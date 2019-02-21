Виктор Гречин о послании президента: Мы должны есть то, что производится на нашей территории

17:09, 21 февраля 2019, ПАИ

«Сегодня мы должны есть то, что производится на нашей территории. Это самые полезные и самые лучшие продукты», - заявил генеральный директор ЗАО «Агрофирма «Победа», депутат Псковского областного Собрания Виктор Гречин, комментируя Псковскому агентству информации поручение президента РФ Владимира Путина о создании защищённого бренда отечественной экологически чистой продукции, который должен подтверждать, что при производстве использованы безопасные для человека технологии, экологически чистое сырьё. Разработать такой бренд глава государства поручил Правительству РФ в ходе послания Федеральному Собранию, с которым он выступил 20 февраля.

«Я только «за»! - сказал Виктор Гречин. - Президент дал посыл к тому, что надо не импортные товары закупать, а производить и потреблять собственные продукты, которые мы умеем делать».