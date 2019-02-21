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Общество

Виктор Гречин о послании президента: Мы должны есть то, что производится на нашей территории

«Сегодня мы должны есть то, что производится на нашей территории. Это самые полезные и самые лучшие продукты», - заявил генеральный директор ЗАО «Агрофирма «Победа», депутат Псковского областного Собрания Виктор Гречин, комментируя Псковскому агентству информации  поручение президента РФ Владимира Путина о создании защищённого бренда отечественной экологически чистой продукции, который должен подтверждать, что при производстве использованы безопасные для человека технологии, экологически чистое сырьё. Разработать такой бренд глава государства поручил Правительству РФ в ходе послания Федеральному Собранию, с которым он выступил 20 февраля.

«Я только «за»! - сказал Виктор Гречин. -  Президент дал посыл к тому, что надо не импортные товары закупать, а производить и потреблять собственные продукты, которые мы умеем делать».

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  • Послание президента - 2019
Виктор Гречин о послании президента: Мы должны есть то, что производится на нашей территории Социальную направленность послания президента Федеральному Собранию отметил глава Невельского района Юрий Ильин: В послании президента было четко сказано, в каком направлении должна развиваться страна Валерий Павлов: Президент в послании обозначил, что одна из главных задач — сбережение народа России Александр Козловский: Важно, что послание Владимира Путина носит социальный характер Александр Голышев о президентском послании: Очень обнадёживающее выступление Александр Васильев: Послание президента традиционно задаёт вектор нашей работы Михаил Ведерников: В послании Федеральному Собранию президент уделил много внимания поддержке человека Владимир Антонов: Я удовлетворён подходом президента к проблемам Виктор Остренко: Решение о расширении поддержки местных культурных инициатив позитивно скажется на развитии сельской местности
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