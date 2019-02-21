Торжественный развод Росгвардии состоялся в Пскове

17:16, 21 февраля 2019, ПАИ

Сегодня, 22 февраля, накануне Дня защитника Отчества в Пскове состоялся торжественный гарнизонный развод подразделений Росгвардии. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

В мероприятии приняли участие начальник Управления Росгвардии по Псковской области полковник полиции Игорь Иванов, представители администрации области и города Пскова, областного Собрания депутатов, УМВД России по Псковской области.

Обращаясь к личному составу, полковник полиции Игорь Иванов отметил, что, благодаря совместной с правоохранительными органами, эффективной работе, в текущем году на должном уровне обеспечена охрана общественного порядка в период проведения на территории Псковской области культурно-массовых и общественно-политических мероприятий.

В ходе мероприятия, отличившимся росгвардейцам вручили ведомственные награды, а также почетные грамоты и благодарности от взаимодействующих структур.

В завершение гарнизонного развода, сотрудники и военнослужащие Росгвардии прошли торжественным маршем под музыкальное сопровождение оркестра второго полка Северо-Западного округа войск национальной гвардии.