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Спорт

60 участников собрал турнир по плаванию на Кубок ректора ПсковГУ

Турнир по плаванию на Кубок ректора Псковского государственного университета состоялся 21 февраля в Пскове, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального отделения «Единой России». Спортивное мероприятие было организовано в рамках партийного проекта «Детский спорт», работу которого в регионе курирует заместитель секретаря реготделения партии Юрий Сорокин.  

Сегодня в бассейне собрались около 60 пловцов. Состязания проходили в двух группах: среди учащихся колледжей и учеников 10-11-х классов школ Пскова и Псковского района, среди студентов, аспирантов и преподавателей ПсковГУ. Они боролись за первенство на дистанции 50 метров вольным стилем. Также в программу соревнований вошли смешанная и комбинированная эстафеты.

Соревнования, которые уже стали традиционными, прошли в бассейне «Универсант», возведенном более 6 лет назад по программе «Единой России». «В течение трех лет мы проводили здесь соревнования только для студентов. А потом появился проект «Детский спорт», и при поддержке Юрия Сорокина мы привлекли к участию в турнире школьников, - сказал председатель общественного  совета партпроекта Алексей Никитин. – Пользу спорта сложно переоценить. В здоровом теле - здоровый дух».

Всех присутствующих поприветствовал руководитель псковского штаба «Молодой Гвардии Единой России» Андрей Моргунов. Он пожелал спортсменам честной спортивной борьбы, победного настроя и удачи.

Победители и призеры получили награды разного достоинства и подарки от партийного проекта «Детский спорт».

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