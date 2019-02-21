Сотрудник Молодежного центра Пскова принимает участие в патриотическом фестивале в Архангельске

17:31, 21 февраля 2019, ПАИ

Сотрудник Псковского городского молодежного центра Юрий Безъязычный принимает участие в IX фестивале «Помним. Гордимся. Верим» в Архангельске, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе центра. Накануне организаторы фестиваля провели обсуждение организации досуга для молодежи.

Гостями встречи стали специалисты в сфере молодежной политики из Санкт-Петербурга, Пскова и Твери. Молодые люди поделились своим опытом в организации мероприятий и рассказали друг другу о том, куда юноши и девушки могут вложить свои силы в свободное время.

Отметим, 18-21 февраля в Архангельске проходит традиционный фестиваль творческой молодежи городов воинской славы и городов-героев России «Помним. Гордимся. Верим». Впервые проведенный в 2011 году, фестиваль стал популярным событием для творческой молодежи. В программе - конкурс исполнительского художественного творчества в жанрах вокал, хореография и художественное слово.