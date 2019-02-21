0
19:30
Соревнования по стрельбе из пистолета Макарова прошли среди полицейских в Пскове
18:23
Дежурный по части
17:59
В гостях у войск дяди Васи: ПАИ-live с Рафиком Осипяном
17:55
«Привет, ивент!» - 21 февраля (ЗВУК)
17:09
Виктор Гречин о послании президента: Мы должны есть то, что производится на нашей территории
17:05
Владимир Никишин: Форум социально ориентированных НКО даёт толчок к развитию и продолжению проектов
16:03
Мастер-класс по созданию медовой свечи состоится на ярмарке «ART-ель»
Еще новости
Общество

Сотрудник Молодежного центра Пскова принимает участие в патриотическом фестивале в Архангельске

Сотрудник Псковского городского молодежного центра Юрий Безъязычный принимает участие в IX фестивале «Помним. Гордимся. Верим» в Архангельске, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе центра. Накануне организаторы фестиваля провели обсуждение организации досуга для молодежи.

Гостями встречи стали специалисты в сфере молодежной политики из Санкт-Петербурга, Пскова и Твери. Молодые люди поделились своим опытом в организации мероприятий и рассказали друг другу о том, куда юноши и девушки могут вложить свои силы в свободное время.

Отметим, 18-21 февраля в Архангельске проходит традиционный фестиваль творческой молодежи городов воинской славы и городов-героев России «Помним. Гордимся. Верим». Впервые проведенный в 2011 году, фестиваль стал популярным событием для творческой молодежи. В программе - конкурс исполнительского художественного творчества в жанрах вокал, хореография и художественное слово.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Соревнования по стрельбе из пистолета Макарова прошли среди полицейских в Пскове
21 февраля 2019
Соревнования по стрельбе из пистолета Макарова прошли среди полицейских в Пскове
В гостях у войск дяди Васи: ПАИ-live с Рафиком Осипяном
21 февраля 2019
В гостях у войск дяди Васи: ПАИ-live с Рафиком Осипяном
«Привет, ивент!» - 21 февраля (ЗВУК)
21 февраля 2019
«Привет, ивент!» - 21 февраля (ЗВУК)
Виктор Гречин о послании президента: Мы должны есть то, что производится на нашей территории
21 февраля 2019
Виктор Гречин о послании президента: Мы должны есть то, что производится на нашей территории 2
Владимир Никишин: Форум социально ориентированных НКО даёт толчок к развитию и продолжению проектов
21 февраля 2019
Владимир Никишин: Форум социально ориентированных НКО даёт толчок к развитию и продолжению проектов
Мастер-класс по созданию медовой свечи состоится на ярмарке «ART-ель»
21 февраля 2019
Мастер-класс по созданию медовой свечи состоится на ярмарке «ART-ель»
Николай Груздов о послании президента: Надо потенциальным врагам сказать, что мы «щи лаптем не хлебаем»
21 февраля 2019
Николай Груздов о послании президента: Надо потенциальным врагам сказать, что мы «щи лаптем не хлебаем» 1
Шоу на пилоне состоится в ресторане «Инжир» в Пскове 23 февраля
21 февраля 2019
Шоу на пилоне состоится в ресторане «Инжир» в Пскове 23 февраля

Идет загрузка...