Николай Груздов о послании президента: Надо потенциальным врагам сказать, что мы «щи лаптем не хлебаем»

15:27, 21 февраля 2019, ПАИ

«Надо потенциальным врагам сказать, что мы «щи лаптем не хлебаем», а имеем то, что не имеют они», – прокомментировал Псковскому агентству информации председатель псковского областного Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Николай Груздов послание президента России Владимира Путина Федеральному Собранию.

При этом Николай Груздов подчеркнул, что в этот раз в послании президент уделил больше внимания социальным проблемам, нежели военно-промышленному комплексу. «Я считаю правильным, что президент поднял эту проблематику», – отметил он.

Напомним, что в соответствии с Конституцией, глава государства ежегодно обращается к парламенту с посланием о положении дел в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики. Мероприятие проходит в присутствии членов Совета Федерации, депутатов Госдумы, членов Правительства, руководителей Конституционного и Верховного судов, губернаторов, председателей законодательных Собраний субъектов РФ, глав традиционных конфессий, общественных деятелей. Как правило, число приглашенных на церемонию составляет около 1 тысячи человек, однако, с учётом вместимости Гостиного двора может быть побит рекорд. Кроме того, для освещения послания в этом году аккредитованы более 760 российских и зарубежных журналистов.

Послание президента РФ – программный политико-правовой документ, выражающий видение главой государства стратегических направлений развития России на ближайшую перспективу. Выступление президента включает как политические, экономические, идеологические положения, так и конкретные предложения по законотворческой работе обеих палат парламента. По итогам оглашения послания президент РФ подписывает ряд конкретных поручений.