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Общество

Роспотребнадзор: Нормы по мясу, рыбе, овощам и молочной продукции не выполняются в столовых псковских школ

В столовых псковских школах не выполняются нормы по мясу, рыбе, овощам, молоку и творогу. Об этом заявила начальник отдела санитарного надзора управления Ропотребнадзора по Псковской области Жанна Брябрина в ходе круглого стола, посвященному мониторингу обеспечения здоровья и организации питания обучающихся в общеобразовательных организациях. Мероприятие проходит в рамках работы партийного проекта «Единой России» «Крепкая семья», сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

Жанна Брябрина рассказала, что санитарные нормы и правила предусматривают определённое количество белка и жира, которое  должен получать школьник в сутки, пока находится в учебном заведении. В Пскове, как отметила представитель ведомства, «стоимость обеда приоритетнее, чем выполнение норм питания», но при этом она заявила, что серьезных нарушений по качеству готовой пищи, условиям хранения не выявлено.

«У нас очень давно не было случаев групповых заболеваний, пищевых отравлений, чтобы это было связано с употреблением пищи в школе», - добавила специалист ведомства.

По словам Жанны Брябриной, охват школьников питанием в Пскове составляет 51,3, что ниже, чем показатель по России на 30,6 и в среднем по Псковской области.

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