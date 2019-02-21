Отходы в мусоросборочной камере тушили пожарные в Пскове

20:48, 21 февраля 2019, ПАИ

21 февраля в 11:50 поступило сообщение о возгорании отходов в мусоросборочной камере на улице Розы Люксембург в Пскове, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Главного Управления МЧС России по Псковской области.

Информация о причинах возгорания уточняется. Для ликвидации пожара привлекались 3 единицы техники и 8 человек. Напомним, телефон экстренного вызова службы спасения – 112. Единый телефон доверия ГУ МЧС России по Псковской области 8(8112) 79-99-99.