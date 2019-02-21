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Общество

Отходы в мусоросборочной камере тушили пожарные в Пскове

21 февраля в 11:50 поступило сообщение о возгорании отходов в мусоросборочной камере на улице Розы Люксембург в Пскове, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Главного Управления МЧС России по Псковской области.

Информация о причинах возгорания уточняется. Для ликвидации пожара привлекались 3 единицы техники и 8 человек. Напомним, телефон экстренного вызова службы спасения – 112. Единый телефон доверия ГУ МЧС России по Псковской области 8(8112) 79-99-99.

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