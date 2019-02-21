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Общество

Соревнования по стрельбе из пистолета Макарова прошли среди полицейских в Пскове

В УМВД России по Псковской области прошли соревнования по стрельбе из боевого ручного оружия среди подразделений аппарата Управления. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства, они были посвящены предстоящим праздникам – Дню защитника Отечества и Международному женскому дню.

В личном первенстве в стрельбе из пистолета Макарова первые три места среди мужчин заняли А. Сергеев, А. Смирнов и А. Бобков. В командном зачете победителями стали представители Управления по контролю за оборотом наркотиков, Центра профессиональной подготовки и оперативно-розыскной части собственной безопасности УМВД.

Среди женщин самыми меткими стрелками признаны М. Логунова, Я. Михайлова и Г. Михайлова. В командном зачете первенствовали сотрудницы Центра профессиональной подготовки, Центра временного содержания несовершеннолетних правонарушителей и Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД.

По традиции победители будут награждены дипломами, медалями и переходящим кубком.

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