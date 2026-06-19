Погода на Северо-Западе РФ будет менее дождливой – «Фобос»
С отходом атлантического циклона погода на Северо-Западе будет налаживаться и дожди, местами с грозами и порывистым ветром, приобретут локальный и кратковременный характер. Об этом сообщает метеоцентр «Фобос».
В такой ситуации воздух станет быстро прогреваться, прогнозируют синоптики.
В результате даже в Заполярье потеплеет до +15…+20 градусов, на остальной территории – до +22…+27 градусов.
Ранее сообщалось, что жара до +28 градусов надвигается на Псковскую область.
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