Погода на Северо-Западе РФ будет менее дождливой – «Фобос»

22:31, 19 июня 2026, ПАИ

С отходом атлантического циклона погода на Северо-Западе будет налаживаться и дожди, местами с грозами и порывистым ветром, приобретут локальный и кратковременный характер. Об этом сообщает метеоцентр «Фобос».

В такой ситуации воздух станет быстро прогреваться, прогнозируют синоптики.

В результате даже в Заполярье потеплеет до +15…+20 градусов, на остальной территории – до +22…+27 градусов.

Ранее сообщалось, что жара до +28 градусов надвигается на Псковскую область.