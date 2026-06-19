Останки погибших в годы Великой Отечественной войны мирных жителей похоронят в Себежском округе

22:54, 19 июня 2026, ПАИ

Останки убитых в годы Великой Отечественной войны 49 мирных жителей будут похоронены 22 июня, в День памяти и скорби. Об этом пишет районная газета «Призыв».

Среди зверски убитых гитлеровскими карателями и их пособниками осенью 1943 года были старики, женщины и дети. В то время фронт уже вплотную подходил к границам Себежской земли, ожесточённые бои шли на подступах к Невелю.

«Немцы и их пособники согнали на окраину деревни Малахи, поставили на край большой ямы и расстреляли. Женщин, детей, стариков... 49 человек. Эти люди немцам ничем не мешали: не ели их пайку, не занимали место в их окопах, не жили в их блиндажах. Они были просто русскими, которые жили и собирались жить на земле своих предков. Для гитлеровцев это уже было основанием для их убийства – расчётливого и привычного, как они уже делали много раз до этого», – рассказал поисковик, командир поискового отряда «Забытый батальон» Владимир Бумаков.

Благодаря современным технологиям и архивной аэрофотосъёмке поисковикам удалось определить конкретное место расстрела и разглядеть яму, куда были сброшены тела наших людей. На космоснимке и архивной аэрофотосъёмке это место указано красной рамкой.