Ввоз шести тысяч заражённых импортных цветов запретили в Псковской области

22:02, 19 июня 2026, ПАИ

С 11 по 14 июня на складе временного хранения в Псковской области выявили 17 случаев заражения цветов двумя карантинными объектами – западным цветочным и томатным трипсами. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Цветы были выращены в Нидерландах, Эквадоре, Кении и Колумбии. Факт заражения 6,5 тысячи роз, гипсофил и гвоздик подтвердили в лаборатории Северо-Западного филиала ФГБУ «ВНИИЗЖ».

Ввоз заражённых цветов на территорию России запрещён. По решению собственников карантинная продукция уничтожена.