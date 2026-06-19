Ввоз шести тысяч заражённых импортных цветов запретили в Псковской области
С 11 по 14 июня на складе временного хранения в Псковской области выявили 17 случаев заражения цветов двумя карантинными объектами – западным цветочным и томатным трипсами. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.
Цветы были выращены в Нидерландах, Эквадоре, Кении и Колумбии. Факт заражения 6,5 тысячи роз, гипсофил и гвоздик подтвердили в лаборатории Северо-Западного филиала ФГБУ «ВНИИЗЖ».
Ввоз заражённых цветов на территорию России запрещён. По решению собственников карантинная продукция уничтожена.
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