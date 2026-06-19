День бесплатной юридической помощи для ветеранов СВО прошёл в Пскове

21:48, 19 июня 2026, ПАИ

Филиал фонда «Защитники Отечества» по Псковской области организовал на своей площадке День бесплатной юридической помощи для ветеранов специальной военной операции и членов их семей. Об этом ПАИ сообщили организаторы.

Приём провели члены Адвокатской и Нотариальной палат Псковской области, Псковского регионального отделения Ассоциации юристов России, сотрудники Госюрбюро, министерства социальной защиты Псковской области, Управления федеральной службы судебных приставов по Псковской области, Управления Росреестра по Псковской области, отделения Социального фонда России по Псковской области, управления министерства юстиции РФ по Псковской области и других ведомств.

Консультации по юридическим вопросам получило более десяти заявителей из Пскова, Псковского, Печорского, Стругокрасненского муниципальных округов.

Тематика поступивших обращений обширна. Большая их часть касалась социальных льгот, представляемых ветеранам СВО и их семьям. Также ряд вопросов был направлен по линии судебных приставов, касающихся погашения задолженностей и снятия арестов с имущества. По

линии ЗАГС заявители уточняли вопросы оформления документов для регистрации актов гражданского состояния.

«Проведение Дня бесплатной юридической помощи для ветеранов СВО и членов их семей – важная часть системной поддержки тех, кто защищал интересы нашей страны, и их родных. Многие сталкиваются с вопросами оформления льгот, получения компенсаций, решения имущественных или трудовых споров. Наша задача – обеспечить им доступ к квалифицированной юридической помощи без барьеров. Филиал фонда «Защитники Отечества» по Псковской области организует это мероприятие, чтобы каждый ветеран и его близкие могли получить консультации опытных юристов и разобраться в сложных правовых вопросах», – подвела итог приёма граждан руководитель филиала фонда Надежда Васильева.