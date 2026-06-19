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30-я Международная встреча воздухоплавателей завершилась в Великих Луках

В Великих Луках завершилась 30-я Международная встреча воздухоплавателей, сообщил депутат Государственной Думы РФ, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский в своём канале в мессенджере MAX.

Фото: группа «Воздухоплавание / Великие Луки» в соцсети «ВКонтакте»

Чемпионом России по воздухоплавательному спорту стал Дмитрий Жохов. Серебряную медаль завоевал Иван Меняйло, бронзовую – Марк Стенин.

В командном зачёте золото чемпионата России завоевали аэронавты из Московской области, вторыми стали спортсмены из Псковской области, третьими – воздухоплаватели из Рязанской области. Особые поздравления заслужили великолукские пилоты: по итогам чемпионата Псковской области первое место занял Максим Валуев, второе – Евгений Кравченко, третье – Сергей Никитин.

В соревнованиях на кубок княгини Ольги победу одержала Елизавета Вертипрахова. В число призёров также вошли Наталия Иванова и Марина Маврина. На Кубке Дружбы победил Дмитрий Жохов, на втором месте – Иван Меняйло, на третьем – Марк Стенин. Обладателем кубка города Великие Луки стал Максим Валуев, второе место заняла Елизавета Вертипрахова, третье – Даниил Богданов.

«Был рад лично поздравить всех участников соревнований. Воздухоплавание – это особый вид спорта, где недостаточно мастерства и опыта. Здесь многое зависит от природы, а значит, особенно ценятся выдержка, терпение, умение принимать решения и сохранять уверенность даже в самых непростых условиях», – отметил Александр Козловский.

Он обратил внимание, что в этом году погода не позволила сполна насладиться всеми традиционными зрелищами встречи.

«Но даже это не смогло омрачить праздник и спортивную борьбу, которая была по-настоящему напряжённой и интересной», – добавил он.

Александр Козловский поблагодарил пилотов, спортивную дирекцию, организаторов, команды аэростатов. Отдельные слова признательности он выразил директору встречи воздухоплавателей Владимиру Орлову.

«Великие Луки по праву остаются столицей российского воздухоплавания. И я уверен, что впереди нас ждёт ещё немало красивых стартов, ярких побед и незабываемых встреч под великолукским небом!» – подчеркнул депутат.

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