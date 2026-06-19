Псковичи присоединились к белорусскому форуму «Цитадель памяти: эхо войны. Сохраним память вместе»
Торжественное открытие республиканского гражданского патриотического форума «Цитадель памяти: эхо войны. Сохраним память вместе» прошло в Бресте. Представители ПсковГУ приняли участие в форуме, сообщили ПАИ в пресс-службе вуза.
В этом году форум обрёл особое значение: он проходит в 85-ю годовщину со дня начала Великой Отечественной войны. При этом именно Брестская крепость приняла на себя первый, самый страшный удар врага и стала символом мужества советского народа.
Конференция объединила около 200 студентов из Беларуси и России. Российскую делегацию представляют студенты из 17 вузов, в том числе из Псковского государственного университета.
Центральным событием дня стала защита работ о Великой Отечественной войне – эссе, видеороликов и исследований. Вечером студенты вновь вернутся в Брестскую крепость и погрузятся в атмосферу военных лет на вечере поэзии и бардовской песни «И помнит мир спасённый…».
Псковичи присоединились к белорусскому форуму «Цитадель памяти: эхо войны. Сохраним память вместе»
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