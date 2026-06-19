Псковичи присоединились к белорусскому форуму «Цитадель памяти: эхо войны. Сохраним память вместе»

23:40, 19 июня 2026, ПАИ

Торжественное открытие республиканского гражданского патриотического форума «Цитадель памяти: эхо войны. Сохраним память вместе» прошло в Бресте. Представители ПсковГУ приняли участие в форуме, сообщили ПАИ в пресс-службе вуза.

В этом году форум обрёл особое значение: он проходит в 85-ю годовщину со дня начала Великой Отечественной войны. При этом именно Брестская крепость приняла на себя первый, самый страшный удар врага и стала символом мужества советского народа.

Конференция объединила около 200 студентов из Беларуси и России. Российскую делегацию представляют студенты из 17 вузов, в том числе из Псковского государственного университета.

Центральным событием дня стала защита работ о Великой Отечественной войне – эссе, видеороликов и исследований. Вечером студенты вновь вернутся в Брестскую крепость и погрузятся в атмосферу военных лет на вечере поэзии и бардовской песни «И помнит мир спасённый…».