Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Движение на участке дороги Струги Красные – Ляды временно ограничат 22 июня

Движение на участке дороги Струги Красные – Ляды временно ограничат 22 июня, сообщили ПАИ в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Псковской области.

Схема предоставлена министерством транспорта и дорожного хозяйства Псковской области

Движение будет прекращено с 09:00 до 17:00 на участке дороги Струги Красные – Ляды (с 32-го по 33-й километр) от деревни Дряжно до дороги Воронино – Лосицы. Во время ограничения на автодороге заменят водопропускную трубу.

Объезд осуществляется по автодорогам Заполье – Гдов и Цапелька – Новоселье – Струги Красные – Плюсса.

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>






19 июня 2026

Псковичи присоединились к белорусскому форуму «Цитадель памяти: эхо войны. Сохраним память вместе»
19 июня 2026

Движение на участке дороги Струги Красные – Ляды временно ограничат 22 июня
19 июня 2026

Останки погибших в годы Великой Отечественной войны мирных жителей похоронят в Себежском округе
19 июня 2026

Погода на Северо-Западе РФ будет менее дождливой – «Фобос»
19 июня 2026

Ввоз шести тысяч заражённых импортных цветов запретили в Псковской области
19 июня 2026

День бесплатной юридической помощи для ветеранов СВО прошёл в Пскове
19 июня 2026

Медицинских специалистов из Псковской области чествовали в канун профессионального праздника
19 июня 2026

30-я Международная встреча воздухоплавателей завершилась в Великих Луках

© 2001-2026 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Официальные запросы на размещение ответа на публикацию/опровержения информации следует направлять заказным письмом с уведомлением о вручении через Почту России по адресу: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д. 6а, либо обращаться лично по тому же адресу.

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Соглашение об использовании cookie
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...