Движение на участке дороги Струги Красные – Ляды временно ограничат 22 июня
Движение на участке дороги Струги Красные – Ляды временно ограничат 22 июня, сообщили ПАИ в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Псковской области.
Движение будет прекращено с 09:00 до 17:00 на участке дороги Струги Красные – Ляды (с 32-го по 33-й километр) от деревни Дряжно до дороги Воронино – Лосицы. Во время ограничения на автодороге заменят водопропускную трубу.
Объезд осуществляется по автодорогам Заполье – Гдов и Цапелька – Новоселье – Струги Красные – Плюсса.
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