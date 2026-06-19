Движение на участке дороги Струги Красные – Ляды временно ограничат 22 июня

23:25, 19 июня 2026, ПАИ

Движение на участке дороги Струги Красные – Ляды временно ограничат 22 июня, сообщили ПАИ в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Псковской области.

Движение будет прекращено с 09:00 до 17:00 на участке дороги Струги Красные – Ляды (с 32-го по 33-й километр) от деревни Дряжно до дороги Воронино – Лосицы. Во время ограничения на автодороге заменят водопропускную трубу.

Объезд осуществляется по автодорогам Заполье – Гдов и Цапелька – Новоселье – Струги Красные – Плюсса.