Медицинских специалистов из Псковской области чествовали в канун профессионального праздника

21:29, 19 июня 2026, ПАИ

Торжественная церемония вручения федеральных и региональных наград в честь Дня медицинского работника прошла в Псковском доме молодёжи в пятницу, 19 июня. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

В зале собрались руководство медучреждений, врачи, медицинские сёстры, фельдшеры и другие специалисты сферы здравоохранения из муниципалитетов региона.

Участников торжества от имени губернатора Псковской области Михаила Ведерникова поприветствовала его первый заместитель Вера Емельянова.

«Ваша работа требует невероятной самоотдачи, глубоких профессиональных знаний и большого сердца. Вы выбрали путь служения людям, где на кону всегда стоит самое ценное – человеческая жизнь. С гордостью хочу отметить, что вы не просто справляетесь со всеми вызовами времени, но и становитесь лидерами этих перемен. Вы осваиваете сложнейшее оборудование и технологии, внедряете новые методики лечения, возвращаете людям здоровье и надежду на будущее», – зачитала первый вице-губернатор поздравительный адрес главы региона.

За подготовку высококвалифицированных кадров и личные заслуги в области медицины медали «За наставничество в здравоохранении» удостоена старшая медицинская сестра Псковской областной клинической больницы Галина Михайлова. Также ряд специалистов за многолетний добросовестный труд отмечены почётными грамотами федерального министерства.

Заместитель председателя Законодательного Собрания Псковской области Игорь Дитрих отметил преемственность поколений медицинских сотрудников региона, поблагодарил их за профессионализм, самопожертвование и служение и вручил почётные грамоты и благодарности регионального парламента.

В ходе торжественной церемонии медицинских сотрудников творческими номерами поздравили коллективы и студенты медицинских специальностей. Также был вручён ряд наград регионального министерства здравоохранения, Псковской областной организации профсоюза работников здравоохранения, территориального фонда обязательного медицинского страхования Псковской области.

В Псковской области реализуется большой комплекс федеральных и региональных мер поддержки медицинских специалистов, которые адресованы как молодым специалистам, так и опытным медикам. Серьёзная работа ведётся в части модернизации учреждений здравоохранения, обновления материально-технической базы. Благодаря национальному проекту «Здравоохранение», а теперь и нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь» многие медицинские организации региона оснащены необходимым современным оборудованием.