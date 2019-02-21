Лучших стрелков определили в Псковском филиале академии ФСИН перед Днем защитника Отечества

22:09, 21 февраля 2019, ПАИ

В Псковском филиале академии ФСИН России прошли соревнования по стрельбе из табельного оружия, приуроченные к Дню защитника Отечества, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе учебного заведения.

Отмечается, что ежегодно накануне 23 февраля кафедрой физической, огневой и тактико-специальной подготовки проводятся такие соревнования. В них принимают участие сотрудники и курсанты Псковского филиала академии ФСИН России. Победителей и призеров в командном и личном первенстве награждают на торжественном мероприятии, посвященном празднованию Дню защитника Отечества.

«Соревнования проводятся с целью повышения уровня владения табельным оружием и выявления сильнейших спортсменов для дальнейшего участия в чемпионатах Псковского регионального отделения Общественно-государственного объединения «Всероссийское физкультурно-спортивное общество «Динамо», УФСИН России по Псковской области и ФСИН России», – отметил начальник кафедры физической, огневой и тактико-специальной подготовки Псковского филиала Академии ФСИН России Александр Колодовский.