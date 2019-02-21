Акция «Вторая жизнь вещам» стартовала в Пскове

22:19, 21 февраля 2019, ПАИ

Псковское областное отделение Российского детского фонда проводит акцию «Вторая жизнь вещам». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе фонда, в рамках акции отзывчивые жители Пскова могут оказать поддержку малообеспеченным семьям с детьми, передав для них бывшую в употреблении, но добротную одежду и обувь.

«Регулярно в Детский фонд за помощью обращаются семьи, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, – рассказали в пресс-службе. – Благодаря отзывчивым людям, которые постоянно приносят вещи для подопечных фонда, удаётся помочь многим нуждающимся семьям. Но запасы вещевого склада не безграничны. Из-за отсутствия вещей на детей определённого возраста часто приходится отказывать семьям в помощи».

Доставить собранные вещи можно в Детский фонд по адресу: улица Яна Фабрициуса, 2а, кабинет 15. Часы работы по будням с 9:00 до 17:00, без обеда.

Предыдущая акция «Вторая жизнь вещам» закончилась в октябре 2018 года. Тогда участие приняли коллективы и организации нашего города: студенты Псковского государственного университета и медицинского колледжа; ученики школ №№17, 11, 9, естественно-математического лицея, лицея «Развитие» и Псковского педагогического комплекса; трудовые коллективы АО «Авар», Нотариальной палаты Псковской области, АО институт «Псковгражданпроект», ТК «Этажи», Управления Федерального Казначейства по Псковской области. Постоянным партнёром акции выступает химчистка «Весна» (ИП Е. Голубева).

Вещи для подопечных фонда можно привозить в пункты приема химчистки: ТЦ «Максимус» (Октябрьский проспект, 54), ТЦ «Сфера» (улица Рокоссовского, 16) и гипермаркет «Лента» (Рижский проспект, 96Б).

Благотворительная акция продлится до 29 марта. Более подробную информацию можно прочитать в группе Детского фонда «ВКонтакте» или уточнить по телефону: 73-58-80.