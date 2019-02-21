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Общество

Тренинг по оказанию первой медицинской помощи состоялся в Псковском колледже искусств

Тренинг по оказанию первой медицинской помощи состоялся в Псковском областном колледже искусств имени Н. А. Римского-Корсакова в рамках дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 20 февраля, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе учебного заведения.

В занятии приняли участие студенты 2 и 3 курсов специальностей «Народное художественное творчество», «Социально-культурная деятельность» и «Дизайн».

Ведущими тренинга по оказанию первой медицинской помощи стали волонтёры-медики Всероссийского общественного движения добровольцев в сфере здравоохранения. Все они являются студентами медицинского факультета ПсковГУ.

Как отметил заместитель координатора Псковского регионального отделения ВОД «Волонтеры-медики» Роман Постаногов, проведение подобных тренингов, где слушатели становятся непосредственными участниками действий, направленных на спасение жизни человека, по-настоящему важно, а полученные знания и навыки помогут ребятам в экстремальных ситуациях.

В пресс-службе добавили, что подобные тренинги с участием волонтёров-медиков в колледже искусств продолжатся и в будущем.

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