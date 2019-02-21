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Общество

Об опасности халатного отношения при эксплуатации газовых приборов напомнили спасатели псковичам

Основной причиной взрыва газа, в основном, является халатное отношение населения к правилам эксплуатации газовых приборов, особенно устаревших плит и газовых колонок, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Отмечается, что бытовой газ (метан) практически не имеет ни цвета, ни запаха, но, чтобы определить его присутствие в квартире, в него на газовой станции добавляют некоторые вещества для придания специфического запаха. При утечке бытового газа он вызывает удушье, отравление и способен привести к взрыву.

«Обращаем ваше внимание, ответственность за безопасную эксплуатацию работающих газовых приборов и их содержание в надлежащем состоянии несут их владельцы, – рассказали в ведомстве. – Кроме того, отметим, что по всем вопросам, связанным с использованием газа в быту, необходимо обращаться только к специалистам по эксплуатации газового хозяйства, имеющим лицензию и разрешение на выполнение работ повышенной опасности».

Для предотвращения утечки газа Главное управление МЧС России по Псковской области напоминает о необходимости соблюдения следующих правил:

- проверять герметичность шлангов и резьбовых соединений можно только с помощью мыльной пены, намазав место предполагаемой утечки газа намыленной губкой, при наличии утечки – появятся мыльные пузыри;

- чтобы зажечь газовую горелку, сначала поднесите зажженную спичку, а затем плавно откройте газовый кран;

- огонь в горелке должен быть равномерным, а цвет пламени – густо-голубым. Желтый, красный, иной цвет огня свидетельствует о неполадках;

- не оставляйте включенным газовые горелки без присмотра;

- следите за тем, чтобы нагреваемая на газовой плите жидкость не залила пламя горелки;

- заметив потухшую горелку, не пытайтесь сразу зажечь ее вновь – это может привести к взрыву. Перекройте кран подачи газа, откройте окна и проветрите помещения. Дайте потухшей горелке остыть и почистите ее;

- зажигая газ в духовке, убедитесь, что пламя горит во всех отверстиях горелок, и только после этого закройте дверцу;

- для предотвращения накапливания в воздухе вредных, а иногда и смертельно опасных продуктов неполного сгорания газа – не используйте зажженные горелки для обогрева квартиры;

- не держите постоянно горящими фитиль газовой колонки – это может привести к взрыву.

При появлении запаха газа:

- перекройте кран подачи газа. Откройте все окна и двери (создайте сквозняк), тщательно проветрите все помещения;

- если запах газа остался и при перекрытом кране, удалите из квартиры всех присутствующих. Обойдите квартиру, не пользуйтесь телефоном, электровыключателями, так как их размыкание может вызвать искрение и взрыв – выключите электричество на приборном щитке;

- во избежание отравления дышите через кусок влажной ткани, покиньте квартиру;

- немедленно вызовите аварийную газовую службу по телефону «04», воспользовавшись телефоном соседей. Дождитесь ее прибытия на улице.

«Взрыв газа в жилом доме может привести к трагическим последствиям – разрушению помещений, пожарам, травмам и гибели людей. Не пренебрегайте правилами пожарной безопасности!» – добавили в ведомстве.

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