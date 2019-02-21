Лучших в профессии по итогам работы в 2018 году определили в УФССП России по Псковской области

21:01, 21 февраля 2019, ПАИ

В Управлении Федеральной службы судебных приставов по Псковской области определены победители первого этапа Всероссийского конкурса на звание «Лучший судебный пристав-исполнитель ФССП России», «Лучший судебный пристав по обеспечению установленного порядка деятельности судов ФССП России», «Лучший дознаватель ФССП России» и «Лучший судебный пристав-исполнитель ФССП России, осуществляющий розыск».

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства, в январе-феврале 2019 года в Управлении Федеральной службы судебных приставов по Псковской области был проведен конкурс по итогам работы за 2018 год, где по всем номинациям были выявлены свои победители.

Победителем конкурса на звание «Лучший судебный пристав-исполнитель» Управления Федеральной службы судебных приставов по Псковской области» по итогам работы за 2018 год признан Андрей Гулин, судебный пристав-исполнитель ОСП Великих Лук. Второе место присуждено судебному приставу-исполнителю ОСП Невельского и Усвятского районов Наталье Бугай, третье место – судебному приставу-исполнителю ОСП Гдовского района Михаилу Погосяну.

Звание «Лучший судебный пристав по обеспечению установленного порядка деятельности судов Управления Федеральной службы судебных приставов по Псковской области» по итогам работы за 2018 год завоевал Юрий Николаев, судебный пристав по ОУПДС отдела судебных приставов Великих Лук. Второе место присуждено судебному приставу по ОУПДС Велики Лук Юрию Плотникову и третье – судебному приставу по ОУПДС ОСП Островского и Пыталовского районов Алексею Ефимову.

«Лучшим дознаватель Управления Федеральной службы судебных приставов по Псковской области» в 2018 году стал ведущий специалист-эксперт (дознаватель) отдела судебных приставов Островского и Пыталовского районов Александр Шипулин, второе и третье место присуждено дознавателям ОСП Великих Лук Ксении Тихоненко и Светлане Фадеевой.

А «Лучшим судебным приставом-исполнителем, осуществляющим розыск» по итогам работы за 2018 год признана Екатерина Исакова, судебный пристав-исполнитель, осуществляющий розыск межрайонного отдела судебных приставов по розыску должников, их имущества и розыску детей.

Всем отличившимся работникам вручены дипломы, а портреты лучших работников занесены на доску почета Управления Федеральной службы судебных приставов по Псковской области. «Государственные гражданские служащие удостоены этой чести за особое отличие в служебной деятельности, высокие показатели, безупречное соблюдение служебной дисциплины», – добавили в ведомстве.