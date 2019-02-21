«Урок мужества» провели сотрудники ФСИН для учащихся 11-й школы Пскова

22:59, 21 февраля 2019, ПАИ

На базе отдела по конвоированию УФСИН России по Псковской области прошел «Урок мужества» с учащимися школы №11 города Пскова, организованный сотрудниками кинологической службы, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что около 30 школьников пришли в отдел с целью знакомства с организацией работы кинологической службы и с образцами оружия стоящего, в настоящее время, на вооружении подразделения. Сопровождали ребят Елена Балыкова, занимающаяся воспитательной работой в школе №11, и классный руководитель 2 «А» класса Вера Абрамова.

Сотрудники отдела по конвоированию показали гостям работу служебных собак, рассказали задачи кинологической службы и познакомили детей с образцами оружия.

В ходе мастер-класса ребята увидели приемы общего курса дрессировки питомцев - послушание, специальные приемы - выборку вещи по запаху, а также лобовую атаку, обнаружение преступника, его задержание и конвоирование.