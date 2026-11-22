Убрать из телеэфира шоу о ранней беременности и маргинальных семьях призвали в Госдуме

20:40, 22 ноября 2026, ПАИ

Телепроекты о семейных скандалах, неблагополучных семьях и ранней беременности следует убрать из эфира, заявила глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина (КПРФ), пишет ТАСС.

По мнению парламентария, из телеэфира необходимо убрать такие программы, как «Беременна в 16» и «Коды ДНК», и транслировать положительный образ семьи. Останина напомнила, что после выхода указа президента РФ о сохранении традиционных духовно-нравственных ценностей она обращалась к телеканалам с призывом пересмотреть сетку программ с учётом этого документа. Однако передачи о маргинальных семьях и ранней беременности по-прежнему остаются в эфире.

Останина считает, что подобные шоу влияют на молодых людей, принимающих решение о создании семьи, и формируют искажённые представления о семейной жизни, в том числе стереотипы о спивающихся женщинах и конфликтах при разделе имущества. По её оценке, создание нормальной семьи должно подаваться как норма жизни, а не как подвиг, тогда как сейчас в эфире транслируется обратное.

Глава комитета напомнила, что на этой неделе Госдума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому при использовании образа семьи в социальной рекламе должна изображаться благополучная семья, имеющая не менее трёх детей. Останина полагает, что это поможет закрепить такую модель как норму. В противном случае, по её словам, нормой могут стать скандалы, сплетни и ранняя беременность, что недопустимо.