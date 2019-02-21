Для учащихся 9-й школы Пскова полицейские провели «Урок мужества»

20:31, 21 февраля 2019, ПАИ

«Урок мужества» провели старшеклассникам из общеобразовательной школы №9 пришли представители различных служб полиции, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Инспектор по особым поручениям ПДН УМВД России по Псковской области майор полиции Ирина Борисова, инспектор по пропаганде УГИБДД УМВД старший лейтенант полиции Мария Иванова и главный специалист Экспертно-криминалистического центра УМВД Елена Петрова познакомили слушателей со спецификой работы своих подразделений, привели конкретные примеры из практики.

«Большое впечатление на ребят из десятых и одиннадцатых классов произвело, в частности, выступление Елены Петровой, которая рассказала о различных видах криминалистических и специальных экспертиз, а также продемонстрировала чемодан криминалиста», – отметили в ведомстве.

В общении с полицейскими школьники узнали для себя много нового о работе сотрудников органов внутренних дел, в том числе о деятельности подразделений по делам несовершеннолетних и инспекторов ДПС ГИБДД. Учащиеся интересовались у выступавших условиями поступления на службу в органы внутренних дел и возможностью целевого обучения в ведомственных вузах.

Отмечается, что педагоги предложили организаторам мероприятия, среди которых были члены Общественного совета при УМВД России по Псковской области, провести подобную встречу и с учениками других классов.