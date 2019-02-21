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Общество

Противопожарный рейд прошел в деревне Логовино Порховского района

Сегодня, 21 февраля, в целях профилактики пожаров и гибели людей на них главный государственный инспектор Порховского, Дновского и Дедовичского районов по пожарному надзору провел профилактический рейд в деревне Логовино Порховского района, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

В ходе рейда распространены памятки о мерах пожарной безопасности и листовки на темы: «Действия граждан при обнаружении пожара»; «Эксплуатация печного отопления и электрооборудования в быту»; «Эксплуатация газового оборудования в быту». При проведении профилактического обследования жилых домов в частном секторе с гражданами осуществлены беседы и инструктажи в области пожарной безопасности.

Граждане ознакомлены с требованиями правил противопожарного режима в Российской Федерации при устройстве и эксплуатации печного отопления, использовании и хранении бытовых газовых баллонов и газового оборудования, эксплуатации электрооборудования и электроприборов.

До жителей доведена информация с телефонными номерами вызова экстренных оперативных служб, обстановка с пожарами на территории Порховского района, основные причины пожаров в жилом секторе.

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