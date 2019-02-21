Сотрудники уголовно-исполнительной системы Псковской области приняли участие в ярмарке вакансий

22:41, 21 февраля 2019, ПАИ

В Центре занятости населения по городу Пскову и Псковскому району прошла ярмарка вакансий, в которой приняли участие сотрудники отдела организации службы охраны и отдела кадров УФСИН России по Псковской области, а также представители от УМВД, Пограничного управления ФСБ и иных заинтересованных организаций.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального УФСИН, в ходе ярмарки гражданам разъяснили предъявляемые требования к кандидатам на службу в уголовно-исполнительную систему, социальные гарантии, преимущества службы и порядок оформления необходимых документов.

Кроме того, ярмарку посетили выпускники вузов, чьё обучение заканчивается в этом году. С ними также проведена беседа, в процессе которой ряд студентов выразили заинтересованность в будущем трудоустройстве в УИС. За время мероприятия сотрудникам ведомства удалось пообщаться более чем с 20 кандидатами.

Отметим, что подобные ярмарки проводятся раз в месяц.