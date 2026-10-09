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Общество

9 октября отмечают день Иоанна Богослова: что нельзя пропустить сегодня

9 октября в православном календаре день памяти апостола и евангелиста Иоанна Богослова, одного из двенадцати апостолов и автора Евангелия от Иоанна, Книги Откровения и трёх посланий Нового Завета.

Согласно церковному преданию, Иоанн был младшим братом апостола Иакова. Вместе с братом и апостолом Петром он входил в число ближайших учеников Иисуса Христа. Именно они стали свидетелями воскрешения дочери Иаира и Преображения Господня.

Перед смертью на кресте Иисус поручил Иоанну заботиться о своей матери, Деве Марии. Прозвище Богослов апостол получил благодаря своему Евангелию, в котором Христос назван Словом Божиим.

Фото: ПАИ

На Руси в этот день наблюдали за погодой и первым снегом, пытаясь предсказать, какой будет зима. Считалось, что если снег выпадет, когда на вишне уже нет листьев, зима придёт скоро. По тому, как опадают листья с деревьев, тоже судили о будущих морозах: если они ложились на землю не полностью чистыми, ждали холодной зимы.

Особое значение придавали первому снегу. В народе говорили: «Не то снег, что метёт, а то, что сверху идёт». Считалось, что дневной снег долго не продержится, а настоящий зимний снег должен выпасть ночью.

Если 9 октября шёл дождь со снегом, ждали трёх сильных январских оттепелей. Тёплый и солнечный день, наоборот, предвещал дождливый и холодный июнь следующего года.

Иоанна Богослова также почитали как покровителя художников и иконописцев. По преданию, однажды он чудесным образом превратил простого пастуха гусей в искусного живописца. В этот день художники и иконописцы молились святому, прося его о помощи в работе и вдохновении.

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